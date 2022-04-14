Игонин считает, что Глебов не сможет заменить Барриоса в «Зените»

Бывший защитник «Зенита» Алексей Игонин прокомментировал информацию об интересе питерского клуба к полузащитнику «Ростова» Даниилу Глебову.

«Да кто это? Все более или менее футболисты обсуждаются в контексте футбольного клуба «Зенит». Понятно, что они все во внимании. Но конкретно клуб рассматривает не так много все-таки. Общее мнение о Глебове такое — Барриоса он не заменит. Я сомневаюсь, что уровень мастерства у него с Барриосом один. Про перспективы и возраст — это можно долго обсуждать. Но на данный момент он слабее», — приводит слова Игонина «Спорт День за Днем».

Контракт Вильмара Барриоса с «Зенитам» рассчитан до лета 2026-го года.

Ранее агент Глебова заявил об интересе «Зенита», «Динамо» и ЦСКА к полузащитнику. Контракт 22-летнего футболиста с ростовским клубом рассчитан до лета 2024 года.

В сезоне РПЛ-2021/22 Глебов сыграл 24 матча за «Ростов», забил четыре гола и отдал пять результативных передач.

Барриос провел за питерский клуб в текущем сезоне чемпионата России 21 матч и отдал одну результативную передачу.