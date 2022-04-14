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Игонин считает, что Глебов не сможет заменить Барриоса в «Зените»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Бывший защитник «Зенита» Алексей Игонин прокомментировал информацию об интересе питерского клуба к полузащитнику «Ростова» Даниилу Глебову.

«Да кто это? Все более или менее футболисты обсуждаются в контексте футбольного клуба «Зенит». Понятно, что они все во внимании. Но конкретно клуб рассматривает не так много все-таки. Общее мнение о Глебове такое — Барриоса он не заменит. Я сомневаюсь, что уровень мастерства у него с Барриосом один. Про перспективы и возраст — это можно долго обсуждать. Но на данный момент он слабее», — приводит слова Игонина «Спорт День за Днем».

Контракт Вильмара Барриоса с «Зенитам» рассчитан до лета 2026-го года.

Ранее агент Глебова заявил об интересе «Зенита», «Динамо» и ЦСКА к полузащитнику. Контракт 22-летнего футболиста с ростовским клубом рассчитан до лета 2024 года.

В сезоне РПЛ-2021/22 Глебов сыграл 24 матча за «Ростов», забил четыре гола и отдал пять результативных передач.

Барриос провел за питерский клуб в текущем сезоне чемпионата России 21 матч и отдал одну результативную передачу.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/aleksey-igonin-glebov-ne-zamenit-barriosa-v-zenite
Алексей Игонин
Вильмар Барриос
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Ростов
Данил Глебов
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 Динамо 24 15 4 5 43-24 49
3
 ЦСКА 24 13 4 7 36-24 43
4
 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
6
 Локомотив 23 10 7 6 33-29 37
7
 Кр. Советов 24 10 5 9 30-26 35
8
 Ахмат 24 10 2 12 29-32 32
9
 Спартак 24 8 6 10 27-32 30
10
 Ростов 24 7 7 10 39-41 28
11
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
12
 Рубин 24 7 4 13 31-43 25
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Урал 24 4 9 11 15-25 21
15
 Уфа 24 4 9 11 22-34 21
16
 Арсенал 24 5 6 13 24-49 21
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 - : -
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