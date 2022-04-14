Бывший нападающий «Сочи» Марко Дуганджич рассказал о жизни в России. По словам форварда, российский футбол во многом зависит от физической подготовки.

«Когда я перешел из «Ботошани» в «Сочи», мне было очень сложно, — приводит слова Дуганджича Libertatea. — Слишком много различий. Чемпионат там в значительной степени зависит от физической подготовки. Шаг за шагом ты начинаешь тренироваться, как они, в том же темпе. У других крупных футболистов, таких как я, тоже были проблемы с адаптацией в России и других странах».

Также Дуганджич сравнил стиль жизни в двух странах.

«Образ жизни там совсем другой. Там люди холодные, а в Румынии, например, люди теплые», — отметил футболист.

11 января нападающий перешел из «Сочи» в «ЧФР Клуж». 27-летний хорват забил один мяч в четырех матчах за сочинскую команду в Тинькофф Российской премьер-лиге (РПЛ).