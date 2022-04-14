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Судейство

Сегодня, 17:25

Арбитр Николаев считает, что наказание Кангва станет уроком для остальных футболистов

Сергей Федоров
Корреспондент
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Бывший арбитр Алексей Николаев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал решение КДК РФС по оскорблению полузащитника «Арсенала» Кингса Кангва в адрес арбитра Владислава Безбородова после матча 24 тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (0:3).

«Сложно оценивать строгость этого решения, оно уже принято. Очень хорошо, что эти высказывания не прошли мимо. Эти слова, очевидно, оскорбляли и унижали человеческое достоинство. Неважно, что это арбитр, за подобные высказывания в адрес любого официального лица должна быть реакция. Хорошо, что она действительно была. Мы помним высказывание Слуцкого в свое время, там не было прямо оскорблений, но он говорил, что судей надо бить. Тогда конкретной реакции не последовало. Возможно, было приглашение на заседание, но наказания тогда человек не понес. Так что в случае с Кангвой принципиально, что в адрес игрока вынесли наказание. Все-таки такие выражения недопустимы», — сказал Николаев «СЭ».

Также арбитр предположил, станет ли история с Кангва уроком для остальных футболистов.

«Конечно, это будет момент, над которым многие задумаются. Сами понимаете, какие слова сказал Кангва. И они были сказаны не сразу во флеш-интервью после матча. Человек уже принял душ, проанализировал все, вышел и раздевалки и по пути в автобус такое сказал.

КДК РФС за высказывание Кангва в адрес Безбородова дисквалифицировал игрока на 2 матча и присудил штраф на 250 тысяч рублей.

ФК Арсенал (Тула)
Алексей Николаев
Владислав Безбородов
Кингс Кангва
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