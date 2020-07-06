Игонин назвал фишку чемпионского «Зенита»

Бывший капитан «Зенита» Алексей Игонин назвал особенность команды Сергея Семака. Она защитила чемпионское звание.

— В чем фишка команды Семака?

— В очень надежной обороне, — цитируют Игонина «Известия». — Сейчас это одна из лучших линий в клубе. Неслучайно «Зенит» пропустил меньше всех в РПЛ. Иванович и Ракицкий сцементировали центральную зону. А на флангах великолепно смотрятся Дуглас Сантос и Караваев. Они постоянно подключаются к атаке, создают впереди остроту. Плюс у Ракицкого отличный первый пас. Нередко до Дзюбы или Азмуна мяч доходит без участия полузащитников.

— Ивановичу уже 36. Для футболиста — серьезный возраст...

— Ну и что? Серб в большом порядке. За счет опыта и грамотного выбора позиции действует в защите практически безошибочно, да еще забивает голы. Кстати, об уровне конкуренции в обороне «Зенита» говорит хотя бы тот факт, что на скамейке остается Смольников, в недавнем прошлом игрок сборной. Уверен, в любом клубе РПЛ Игорь стабильно выходил бы в основе.