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Ловрен возобновил тренировки с «Зенитом»

17:36
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Защитник Деян Ловрен вернулся в расположение «Зенита». Он возобновил тренировки с командой, информирует пресс-служба клуба в Twitter.

Футболист выступал за сборную Хорватии на Евро-2020. Вместе с командой он дошел до 1/8 финала.

Ловрен перешел в «Зенит» в августе 2020 года. Вместе с петербургским клубом он стал чемпионом России. В завершившемся сезоне хорват забил 2 мяча в 28 матчах.

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Иван Шитик все материалы автора

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