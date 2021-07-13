Ловрен возобновил тренировки с «Зенитом»
17:36
Защитник Деян Ловрен вернулся в расположение «Зенита». Он возобновил тренировки с командой, информирует пресс-служба клуба в Twitter.
Футболист выступал за сборную Хорватии на Евро-2020. Вместе с командой он дошел до 1/8 финала.
Ловрен перешел в «Зенит» в августе 2020 года. Вместе с петербургским клубом он стал чемпионом России. В завершившемся сезоне хорват забил 2 мяча в 28 матчах.
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