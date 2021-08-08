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Идову: «Я особо не в курсе, что происходит в «Локомотиве»

20:48
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Защитник «Химок» Брайан Идову заявил, что не следит пристально за тем, что происходит в «Локомотиве».

«Я особо не в курсе, что происходит в «Локомотиве». Единственное, когда был момент с Крыховяком, писал ребятам. Они подтвердили это. Остальное нужно спрашивать у игроков или руководства клуба», — сказал Идову в беседе с корреспондентами «СЭ» Антоном Ивановым и Владимиром Пушкаревым.

Ранее появились слухи о возможной массовой распродаже в «Локомотиве». Полузащитник Гжегож Крыховяк ухе ушел в «Краснодар». «Локо» также могут покинуть Федор Смолов, Дмитрий Баринов, Антон Миранчук, Дмитрий Живоглядов и Мурило.

Сам Идову раньше выступал за «Локомотив», но в 2020 году ушел в «Химки».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. Тинькофф Премьер-лига
Динамо 0
ЦСКА 1
2-й тайм

П1

26%

2.60

Обе забьют - да

23%

1.82

X2

17%

1.53
⚽ Футбол. Россия. Тинькофф Премьер-лига
Зенит 3
Краснодар 2
Матч завершен

Обе забьют - да

33%

1.68

П1

29%

1.49

Ф1 (-1)

18%

1.75
⚽ Футбол. Россия. Тинькофф Премьер-лига
Спартак 1
Нижний Новгород 2
Матч завершен

П1

38%

1.41

ТМ 3.0

24%

1.65

Ф1 (-1.5)

15%

2.23

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Владимир Пушкарев все материалы автора

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