Идову: «Я особо не в курсе, что происходит в «Локомотиве»

Защитник «Химок» Брайан Идову заявил, что не следит пристально за тем, что происходит в «Локомотиве».

«Я особо не в курсе, что происходит в «Локомотиве». Единственное, когда был момент с Крыховяком, писал ребятам. Они подтвердили это. Остальное нужно спрашивать у игроков или руководства клуба», — сказал Идову в беседе с корреспондентами «СЭ» Антоном Ивановым и Владимиром Пушкаревым.

Ранее появились слухи о возможной массовой распродаже в «Локомотиве». Полузащитник Гжегож Крыховяк ухе ушел в «Краснодар». «Локо» также могут покинуть Федор Смолов, Дмитрий Баринов, Антон Миранчук, Дмитрий Живоглядов и Мурило.

Сам Идову раньше выступал за «Локомотив», но в 2020 году ушел в «Химки».