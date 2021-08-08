Идову: «Я особо не в курсе, что происходит в «Локомотиве»
Защитник «Химок» Брайан Идову заявил, что не следит пристально за тем, что происходит в «Локомотиве».
«Я особо не в курсе, что происходит в «Локомотиве». Единственное, когда был момент с Крыховяком, писал ребятам. Они подтвердили это. Остальное нужно спрашивать у игроков или руководства клуба», — сказал Идову в беседе с корреспондентами «СЭ» Антоном Ивановым и Владимиром Пушкаревым.
Ранее появились слухи о возможной массовой распродаже в «Локомотиве». Полузащитник Гжегож Крыховяк ухе ушел в «Краснодар». «Локо» также могут покинуть Федор Смолов, Дмитрий Баринов, Антон Миранчук, Дмитрий Живоглядов и Мурило.
Сам Идову раньше выступал за «Локомотив», но в 2020 году ушел в «Химки».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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