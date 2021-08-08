«Динамо» — ЦСКА: Заболотный получил травму и покинул поле
Нападающий ЦСКА Антон Заболотный получил травму в матче 3-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо».
На 40-й минуте 30-летний россиянин почувствовал недомогание и покинул поле, держась за заднюю поверхность бедра. Через 2 минуты главный тренер армейцев Алексей Березуцкий заменил Заболотного на полузащитника Эмиля Бохинена.
Заболотный — воспитанник ЦСКА, в июле он вернулся в клуб спустя 9 лет после ухода на правах свободного агента. Форвард проводил 3-й матч за красно-синих в сезоне-2021/22, на его счету 1 гол в игре против «Уфы».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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