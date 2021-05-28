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Хвича Кварацхелия пропустит матчи сборной Грузии в июне из-за переговоров по уходу из «Рубина»

13:04
Хвича Кварацхелия. Фото AFP
Хвича Кварацхелия. Фото AFP
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Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия пропустит матчи сборной Грузии в июне, сообщает Goal.ge.

По информации источника, 20-летний футболист покинет расположение команды в ближайшие дни. Причина заключается не в травме: представители игрока находятся в активной фазе переговоров по переходу хавбека в один из европейских клубов. В связи с этим, в сборной решили не рисковать здоровьем Кварацхелии.

Сборной Грузии предстоит провести два товарищеских матча в июне: против Румынии (2 июня) и Нидерландов (6 июня).

В сезоне-2020/21 Кварацхелия провел 23 матча за «Рубин», на его счету 4 гола и 8 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 15 миллионов евро. По ходу сезона сообщалось, что футболистом интересуются «Ювентус», «Лидс», «Аталанта», «Милан», «Бавария» и многие другие европейские клубы.

Дополнительная информация:

https://goal.ge/news/171457/exclusive-male-shekrebas-datovebs-kvarackhelia-nakrebs-ivnisis-matchebshi-ver-daekhmareba

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