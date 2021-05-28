Болельщики «Уфы» нарисовали большое граффити с Семаком, Гончаренко и Зинченко
13:30
Болельщики «Уфы» к десятилетию клуба нарисовали граффити, сообщается в Twitter клуба.
Фанаты изобразили на граффити Сергея Семака, Виктора Гончаренко, Шамиля Газизова, а также Александра Беленова, Игоря Дивеева и Александра Зинченко.
«Уфа» по итогам сезона-2020/21 заняла 13-е место в чемпионате России и сохранили прописку в РПЛ.
Болельщики «Уфы» нарисовали большое граффити, посвящённое клубу ?— ФК УФА (@UfaFc) May 28, 2021
Юбилейный год 10-летия ФК «Уфа» и сохранение прописки в РПЛ фанаты решили отметить изображением знаковых фигур, которые помогали нашей команде добиваться результатов в разные времена. pic.twitter.com/GUBiBm1XvE
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