Болельщики «Уфы» нарисовали большое граффити с Семаком, Гончаренко и Зинченко

Болельщики «Уфы» к десятилетию клуба нарисовали граффити, сообщается в Twitter клуба.

Фанаты изобразили на граффити Сергея Семака, Виктора Гончаренко, Шамиля Газизова, а также Александра Беленова, Игоря Дивеева и Александра Зинченко.

«Уфа» по итогам сезона-2020/21 заняла 13-е место в чемпионате России и сохранили прописку в РПЛ.