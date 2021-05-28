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Болельщики «Уфы» нарисовали большое граффити с Семаком, Гончаренко и Зинченко

13:30
Граффити в честь 10-летия «Уфы». Фото ФК «Уфа»
Граффити в честь 10-летия «Уфы». Фото ФК «Уфа»
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Болельщики «Уфы» к десятилетию клуба нарисовали граффити, сообщается в Twitter клуба.

Фанаты изобразили на граффити Сергея Семака, Виктора Гончаренко, Шамиля Газизова, а также Александра Беленова, Игоря Дивеева и Александра Зинченко.

«Уфа» по итогам сезона-2020/21 заняла 13-е место в чемпионате России и сохранили прописку в РПЛ.

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