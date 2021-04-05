«Милан» продвинулся в переговорах по трансферу Кварацхелии

Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия может продолжить карьеру в «Милане». Итальянский клуб продвинулся в переговорах по трансферу 20-летнего игрока сборной Грузии, сообщает Todofichajes 5 апреля.

«Россонери» активизировали переговорный процесс с казанским «Рубином» и серьезно в этом плане продвинулись. Трансфер оценивается в 19 миллионов евро.

Кварацхелия в нынешнем сезоне провел за «Рубин» 21 матч в РПЛ, забил четыре мяча. В мартовских играх отборочного турнира ЧМ-2022 Кварацхелия отметился двумя голами, поразив ворота сборных Испании и Греции соответственно.