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«Милан» продвинулся в переговорах по трансферу Кварацхелии

18:43
Хвича Кварацхелия. Фото ФК «Рубин».
Хвича Кварацхелия. Фото ФК «Рубин».
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Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия может продолжить карьеру в «Милане». Итальянский клуб продвинулся в переговорах по трансферу 20-летнего игрока сборной Грузии, сообщает Todofichajes 5 апреля.

«Россонери» активизировали переговорный процесс с казанским «Рубином» и серьезно в этом плане продвинулись. Трансфер оценивается в 19 миллионов евро.

Кварацхелия в нынешнем сезоне провел за «Рубин» 21 матч в РПЛ, забил четыре мяча. В мартовских играх отборочного турнира ЧМ-2022 Кварацхелия отметился двумя голами, поразив ворота сборных Испании и Греции соответственно.

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