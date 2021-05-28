ЦСКА запустил раздельный сбор вторсырья на стадионе

ЦСКА совместно с сервисом эффективного управления отходами Ubinator запустил проект «Экологичная ВЭБ Арена», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение предусматривает сбор и вывоз всего вторсырья со стадиона. В рамках партнерства по всей арене будут установлены около ста специализированных контейнеров для сбора отходов.

«Перед нами стоит непростая, но очень благородная задача реализовать этот проект. Являясь одним из наиболее популярных клубов России, мы чувствуем особую ответственность за сохранность природных ресурсов нашей планеты и поэтому хотим привлечь внимание не только поклонников армейского клуба, но и всей широкой футбольной общественности к проблеме неправильного сбора и утилизации отходов», — сказал гендиректор ЦСКА Роман Бабаев.

ЦСКА по итогам сезона-2020/21 занял шестое место в чемпионате России и не попал в еврокубки впервые за 20 лет.