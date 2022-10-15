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Сегодня, 15:34

Хусаинов считает, что Турбин рассудил матч «Ростов» — «Урал» по понятиям

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Экс-арбитр Сергей Хусаинов прокомментировал работу судейской бригады Евгения Турбина в мачте 13-го тура РПЛ «Ростов» — «Урал» (1:2).

«Я давно еще высказывал свое мнение, когда судейский корпус возглавлял Робертино Розетти, а в «Зените» был итальянский специалист. На первой же своей пресс-конференции Розетти сказал, что Спаллетти — один из лучших тренеров мирового футбола. После этого начались события, которые вызывали вопросы у некоторых специалистов. Был матч, который Турбин судил в Питере, — он ошибочно удалил Халка. С этого момента у меня уже не возникало никаких вопросов, потому что это случайный человек в судейском корпусе. Комментировать работу такого человека — пустая трата времени. Обидно и досадно за болельщиков, которые платят деньги в надежде на то, что там все будет по спортивному принципу.

Матч в Ростове? У меня нет сомнений, что там все было правильно по-футбольному, но по-судейски было не по правилам. Это было по понятиям", — сказал Хусаинов «СЭ».

«Ростов» был недоволен работой арбитра в мачте против «Урала». Клуб обратился в ЭСК РФС.

&laquo;Ростов&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Урал&raquo;. «Ростов» обратится в ЭСК по поводу судейства в матча с «Уралом»

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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28%

2.30

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1.77
РПЛ
ФК Ростов
ФК Урал
Евгений Турбин
Сергей Хусаинов
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 3 0 33-5 30
2
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
3
 Спартак 12 8 1 3 29-14 25
4
 ЦСКА 12 7 3 2 24-11 24
5
 Краснодар 12 6 3 3 23-17 21
6
 Сочи 12 6 2 4 22-20 20
7
 Оренбург 12 6 0 6 20-28 18
8
 Ахмат 12 5 2 5 18-19 17
9
 Динамо 12 4 5 3 18-14 17
10
 Н. Новгород 12 3 4 5 17-20 13
11
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
12
 Кр. Советов 12 2 5 5 12-19 11
13
 Факел 12 1 7 4 16-23 10
14
 Локомотив 12 2 3 7 15-26 9
15
 Химки 12 2 2 8 13-23 8
16
 Торпедо 12 1 3 8 7-23 6
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14.10 19:30
Ростов – Урал
 1 : 2
15.10 14:00
Торпедо – Локомотив
 - : -
15.10 14:00
Химки – Факел
 - : -
15.10 16:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
15.10 19:30
Динамо – Оренбург
 - : -
16.10 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
16.10 16:30
Н. Новгород – Зенит
 - : -
16.10 20:00
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П
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