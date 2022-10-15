Хусаинов считает, что Турбин рассудил матч «Ростов» — «Урал» по понятиям

Экс-арбитр Сергей Хусаинов прокомментировал работу судейской бригады Евгения Турбина в мачте 13-го тура РПЛ «Ростов» — «Урал» (1:2).

«Я давно еще высказывал свое мнение, когда судейский корпус возглавлял Робертино Розетти, а в «Зените» был итальянский специалист. На первой же своей пресс-конференции Розетти сказал, что Спаллетти — один из лучших тренеров мирового футбола. После этого начались события, которые вызывали вопросы у некоторых специалистов. Был матч, который Турбин судил в Питере, — он ошибочно удалил Халка. С этого момента у меня уже не возникало никаких вопросов, потому что это случайный человек в судейском корпусе. Комментировать работу такого человека — пустая трата времени. Обидно и досадно за болельщиков, которые платят деньги в надежде на то, что там все будет по спортивному принципу.

Матч в Ростове? У меня нет сомнений, что там все было правильно по-футбольному, но по-судейски было не по правилам. Это было по понятиям", — сказал Хусаинов «СЭ».

«Ростов» был недоволен работой арбитра в мачте против «Урала». Клуб обратился в ЭСК РФС.