В «Атлетико» заявили об отсутствии интереса к Карраскалю

Директор по коммуникациям «Атлетико» Хуан Хосе Анаут в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость об интересе клуба к полузащитнику ЦСКА Хорхе Карраскалю.

«Атлетико» действительно интересуется Карраскалем? У нас нет никакой информации насчет этих слухов", — сказал Анаут «СЭ».

Карраскаль выступает за ЦСКА с февраля 2022 года. В сезоне-2022/23 колумбиец забил 5 голов и сделал 3 результативных передачи в 12 матчах за армейцев. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 24-летнего футболиста в 9 миллионов евро.

Информация об интересе «Атлетико» к Карраскалю появилась в испанских СМИ 13 октября.