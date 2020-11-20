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Худяков: «Как можно говорить о продлении контрактов, если у «Тамбова» финансовые проблемы?»

15:30
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Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков прокомментировал «СЭ» финансовые трудности клуба.

— Как мы можем договариваться о продлении, когда у нас проблемы с финансированием? Сначала надо закрыть все нынешние вопросы, потом уже обсуждать новые контракты с футболистами. Наша задача номер один — решить финансовые проблемы. Как только будет точное понимание, займемся и продлением, и задачами на новый сезон, — заявил Худяков. (Константин Колмаков)

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 15-й тур. «Спартак» — «Динамо» и другие матчи




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