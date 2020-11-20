Худяков: «Как можно говорить о продлении контрактов, если у «Тамбова» финансовые проблемы?»

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков прокомментировал «СЭ» финансовые трудности клуба.

— Как мы можем договариваться о продлении, когда у нас проблемы с финансированием? Сначала надо закрыть все нынешние вопросы, потом уже обсуждать новые контракты с футболистами. Наша задача номер один — решить финансовые проблемы. Как только будет точное понимание, займемся и продлением, и задачами на новый сезон, — заявил Худяков. (Константин Колмаков)