Касерес — о первых впечатлениях от Москвы: «Никогда такого мороза не видел, губы сразу отморозил»

Новичок московского «Динамо» Хуан Касерес в интервью «СЭ» рассказал о первых впечатлениях от столицы России.

— Как встретила Москва?

— Мне «повезло» с погодой — прилетел в самые холодные дни. Губы сразу отморозил. Я никогда такого мороза не видел — минус 12! И снег тоже впервые. Для меня все это было удивительно.

19 февраля бело-голубые объявили о трансфере 24-летнего парагвайца из аргентинского «Лануса». Он подписал контракт до декабря 2029 года.