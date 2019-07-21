Хохлов заявил, что игроки "Динамо" мало брали игру на себя в матче с "Рубином"

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов прокомментировал поражение в матче второго тура чемпионата России от "Рубина" (0:1).

– Главная проблема – то, что мы вокруг штрафной разыгрывали, мало брали на себя, мало было проходов в штрафную, через передачи, через обводки, мало завершающих ударов, – сказал Хохлов в эфире телеканала "Матч Премьер".

– Пытались донести все это, но команда не справлялась, получается так?

– Получается так. У нас должны и крайние полузащитники, и атакующие игроки, нападающие брать игру на себя. Не только подыгрывать, надо играть. Атакующие игроки – это обводки, удары, завершение атак. А мы только подыгрываем.

– Получается, Грулев вышел, моментов было очень мало. Появился Шейдаев, тоже тяжело открывался, выходил на ударную позицию. То есть, от перестановки слагаемых ничего не изменилось?

– По большому счету, нет.

– Сейчас будет жесткий разговор с командой?

– Уже был разговор.

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