Хохлов объяснил, почему «Динамо» проиграло в Петербурге

Экс-главный тренер бело-голубых Дмитрий Хохлов разобрал причины поражения команды в матче 18-го тура Тинькофф РПЛ (1:3) против «Зенита».

— Как меняется «Динамо» при Сандро Шварце?

— Ребята играют намного агрессивнее. Охотно идут вперед, меньше катают мяч сзади. Время от времени применяют высокий прессинг.

— С «Зенитом» прессинга не было.

— Совершенно верно. Не знаю, с чем это связано. Казалось, «Динамо», которое не участвует в еврокубках, постарается взвинтить темп, лишить «Зенит» свободного пространства, будет постоянно навязывать борьбу. Но игра сложилась иначе. Впрочем, мы можем лишь гадать, какую установку давал Шварц. Просил прессинговать или, наоборот, велел откатываться на свою половину поля и встречать соперника только там?

— Сплошные загадки.

— Да уж. Против «Зенита» Шварц неожиданно решил сыграть в три центральных защитника. Но в обороне все равно возникали провалы. Плюс катастрофический процент брака в передачах. Это и привело к поражению (Александр Кружков)

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