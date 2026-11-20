«Вашингтон» уступил «Баффало», Овечкин набрал одно очко

«Вашингтон» на своем льду проиграл «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:6. Игра прошла на «Капитал Уан Арене» в Вашингтоне.

У «Сэйбрз» дубль оформил Джек Куинн, а также по одному голу забили Расмус Далин, Бек Маленстин, Зак Бенсон и Тэйдж Томпсон. У «Кэпиталз» шайбы забросили Алекс Так, Райан Леонард и Бун Дженнер.

Российский нападающий «Кэпс» Александр Овечкин отметился результативной передачей и стал рекордсменом клуба по четырем показателям. Теперь у 41-летнего россиянина 6 (1+5) очков в 20 играх этого сезона.

«Баффало» прервал серию поражений и с 22 очка в 22 играх занимает 10-е место в Восточной конференции. «Вашингтон» идет на 12-й строчке — 20 очков в 20 матчах.

Следующим соперником «Сэйбрз» будет «Флорида», а «Кэпиталз» встретятся с «Бостоном». Оба матча пройдут 22 ноября.