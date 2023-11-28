Хлусевич: «Могу точно заявить: никаких конфликтов в «Спартаке» нет»

Полузащитник «Спартака» Даниил Хлусевич в интервью «СЭ» высказался о слухах о конфликте игроков с главным тренером команды Гильермо Абаскалем.

— Главная претензия к Абаскалю: он слишком часто и сильно ротирует состав. У тебя есть объяснение, зачем это Гильермо?

— Тренер принимает решение на основании собственного видения ситуации. Я же поступаю просто: если меня ставят в состав, выхожу и выкладываюсь на максимум. Если не ставят, значит, я что-то делаю не так. Тренер лучше знает, у кого спад, у кого повреждение.

— Разговоры о конфликтах в раздевалке влияют на команду?

— Так вся шумиха не в команде, а в СМИ. Им нужно зацепиться хоть за что-то. Это «Спартак», самый популярный клуб, я уже к такому привык. Могу точно заявить: никаких конфликтов у нас нет. Ни между ребятами, ни между тренерским штабом. Мы все очень хорошо общаемся. Так что подобные новости нас всех очень веселят. Часто подкалываем друг друга, улыбаемся, но продолжаем работать и идем дальше.

18 октября журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале сообщил, что Абаскаль отстранил Соболева от тренировок за то, что футболист трижды пропустил командный завтрак.

26-летний форвард выступает за красно-белых с 2020 года. В текущем сезоне он провел 12 матчей в РПЛ, в которых отметился 2 голами и 3 результативными передачами.