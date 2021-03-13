Хинкель — об игре Кутепова с «Динамо»: «Знали, что он нас не подведет»
Тренер «Спартака» Андреас Хинкель после победы над «Динамо» (2:1) в матче 22-го тура Тинькофф РПЛ ответил на вопросы о тактике красно-белых и высказался об игре защитника Ильи Кутепова.
— «Спартак» вернулся на игру в три центральных защитника. Для чего был нужен переход на четыре защитника? Эксперимент признан неудачным?
— Нет. Я снова вам скажу то же самое: этот вариант еще жив, мы будем рассматривать его в будущем. Возможно, еще удивим вас такой расстановкой.
— Как вам игра Кутепова, который давно не играл?
— Он провел отличный матч. Но мы этого и ждали. Знали, что он нас не подведет. На каждой тренировке он выкладывается как настоящий профи с большой буквы. Работая упорно, он ждет своего шанса. И когда шанс выпадает, он его использует, как сегодня, — сказал Хинкель.
(Артем Калинин)
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