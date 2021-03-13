Хинкель объяснил замены «Спартака» в дерби с «Динамо»
Тренер «Спартака» Андреас Хинкель прокомментировал замены в концовке матча 22-го тура Тинькофф-РПЛ против «Динамо» (2:1).
— Своими заменами в конце игры «Спартак» дал понять, что будет играть на удержание. Обычно это приводит к беде. Почему вы решили уйти в оборону в конце игры?
— Наши замены стоит рассматривать вместе с заменами «Динамо». Когда мы повели, они стали выпускать игроков атаки, нам же пришлось выпускать игроков обороны. Ряд замен был обусловлен и карточками, в частности, Квинси. У нас уже есть печальный опыт, когда мы не успевали заменить игрока с желтой карточкой. Так что хотели перестраховаться, — сказал Хинкель.
(Артем Калинин)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю