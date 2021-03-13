Хинкель объяснил замены «Спартака» в дерби с «Динамо»

Тренер «Спартака» Андреас Хинкель прокомментировал замены в концовке матча 22-го тура Тинькофф-РПЛ против «Динамо» (2:1).

— Своими заменами в конце игры «Спартак» дал понять, что будет играть на удержание. Обычно это приводит к беде. Почему вы решили уйти в оборону в конце игры?

— Наши замены стоит рассматривать вместе с заменами «Динамо». Когда мы повели, они стали выпускать игроков атаки, нам же пришлось выпускать игроков обороны. Ряд замен был обусловлен и карточками, в частности, Квинси. У нас уже есть печальный опыт, когда мы не успевали заменить игрока с желтой карточкой. Так что хотели перестраховаться, — сказал Хинкель.

(Артем Калинин)