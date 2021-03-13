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Шварц: «У «Спартака» очень мастеровитые игроки»

21:32
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Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц остался недоволен исходом матча 22-го тура Тинькофф РПЛ против «Спарака» (1:2).

«У «Спартака» очень мастеровитые игроки. У нас были моменты, чтобы забить еще один гол и сравнять счет», — заявил Шварц в эфире «Матч Премьер».

«Спартак» поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 41 очко. «Динамо» занимает пятую строчку с 36 очками в активе.

Динамо — Спартак

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 22-й тур. «Динамо» — «Спартак» и другие матчи




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