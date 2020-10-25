«Химки» в большинстве обыграли «Ростов», забив два мяча в добавленное время

«Химки» обыграли «Ростов» в матче 12-го тура Тинькофф РПЛ — 2:0.

В составе подмосковной команды отличились Резиуан Мирзов и Брайн Идову. Оба мяча были забиты в добавленное арбитром ко второму тайму время.

На 71-й минуте ростовчане остались в меньшинстве — за грубую игру был удален полузащитник Роман Еременко. Таким образом, хавбек не сможет сыграть против «Спартака» в матче 13-го тура чемпионата России.

Главный арбитр встречи Василий Казарцев дважды отменял пенальти в ворота «Ростова»: в первом тайме с помощью ВАР он наказал Резиуана Мирзова за симуляцию, а во втором после просмотра повтора определил, что Роман Еременко нарушил правила за пределами штрафной.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

12-й тур

«Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Химки» — 0:2 (0:0)

Голы: Мирзов, 90+1 (0:1). Идову, 90+4 (0:2).

«Ростов» (Ростов-на-Дону): Песьяков, Козлов, Терентьев (Поярков, 46), Осипенко, Хаджикадунич, Мамаев (Гигович, 83), Еременко, Глебов (Байрамян, 46), Хасимото, Полоз (Альмквист, 85), Обухов (Тугарев, 46).

«Химки»: Лантратов, Гапон, Идову, Тихий, Данилкин, Глушаков, Мирзов, Трошечкин (Могилевец, 75), Боженов, Конате (Дядюн, 82), Долгов (Кухарчук, 57).

Предупреждения: Мирзов, 22. Еременко, 26. Обухов, 42. Тихий, 73. Гапон, 87.

Удаление: Еременко, 71.

Судьи: Казарцев (Санкт-Петербург). Гурбанов (Краснодар), Хатуев (Грозный).

ВАР: Москалев (Воронеж). Гаврилин (Владимир).

25 октября. Ростов-на-Дону. Стадион «Ростов Арена».