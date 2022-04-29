«Химки» урегулировали споры с «Ростовом» и бывшим тренерским штабом

«Химки» урегулировал спор из-за невыплаты задолженностей по трудовым договорам с бывшим тренерским штабом команды под руководством Игоря Черевченко, сообщает сайт РФС.

«Состоялось заседание палаты РФС по разрешению споров, на котором были приняты следующие решения:

1. Прекратить производство по делу по заявлению ФК «Ростов» в отношении ФК «Химки» о взыскании задолженности по трансферному контракту о переходе футболиста Александра Долгова на основании подпункта «г» пункта 2 статьи 49 регламента РФС по разрешению споров.

2. Прекратить производство по делам по заявлениям тренеров Игоря Черевченко, Михаила Соловья, Игоря Семшова, Валерия Климова, Андрея Сосницкого в отношении ФК «Химки» о взыскании задолженности по трудовому договору на основании подпункта «г» пункта 2 статьи 49 регламента РФС по разрешению споров", — говорится в заявлении на сайте РФС.

«Химки» объявили о расторжении контракта с Черевченко и его помощниками по обоюдному согласию сторон 22 февраля.