Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 16:15

«Химки» урегулировали споры с «Ростовом» и бывшим тренерским штабом

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«Химки» урегулировал спор из-за невыплаты задолженностей по трудовым договорам с бывшим тренерским штабом команды под руководством Игоря Черевченко, сообщает сайт РФС.

«Состоялось заседание палаты РФС по разрешению споров, на котором были приняты следующие решения:

1. Прекратить производство по делу по заявлению ФК «Ростов» в отношении ФК «Химки» о взыскании задолженности по трансферному контракту о переходе футболиста Александра Долгова на основании подпункта «г» пункта 2 статьи 49 регламента РФС по разрешению споров.

2. Прекратить производство по делам по заявлениям тренеров Игоря Черевченко, Михаила Соловья, Игоря Семшова, Валерия Климова, Андрея Сосницкого в отношении ФК «Химки» о взыскании задолженности по трудовому договору на основании подпункта «г» пункта 2 статьи 49 регламента РФС по разрешению споров", — говорится в заявлении на сайте РФС.

«Химки» объявили о расторжении контракта с Черевченко и его помощниками по обоюдному согласию сторон 22 февраля.

Источник: https://rfs.ru/news/215789
Игорь Черевченко
ФК Ростов
ФК Химки
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Самые популярные автомаршруты на майские праздники
Чех в диком свитере, воронежский Дзюба и помощник Хиддинка: кто рвется в Премьер-лигу из ФНЛ
Материалы сюжета: РПЛ, 27-й тур: «Зенит» — «Локомотив», «Краснодар» — «Ростов» и другие матчи
«Краснодар» — «Ростов»: Карпин наконец победит в южном дерби?
У кого в РПЛ больше всего воспитанников? «Локомотив» — первый, «Спартак» — второй, «Зенит» — вне тройки
В «Уфе» ответили на вопрос о выкупе Остона Урунова у «Спартака»
Булыкин: «Не могу назвать Семака безоговорочно лучшим тренером РПЛ»
Дмитрий Булыкин: «Немецкий «псевдосапсан» надо поскорее забыть и возвращаться к старому доброму «Локо»
Сине-бело-голубые могут завоевать титул уже в субботу
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Комбаров отреагировал на завершение карьеры Джано: «Очень талантливый! Увы, никто не застрахован от травм»

Силкин объяснил, почему Карпин был признан лучшим тренером РПЛ в апреле
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 17 7 2 61-25 58
2
 Динамо 26 16 4 6 45-25 52
3
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
4
 Сочи 26 14 4 8 42-29 46
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 25 11 6 8 36-27 39
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 26 9 7 10 44-44 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 26 8 5 13 33-44 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 26 5 9 12 18-29 24
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
30.04 14:00
Динамо – Урал
 - : -
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 - : -
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 - : -
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 - : -
1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
1.05 16:30
Химки – Уфа
 - : -
1.05 19:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
2.05 19:00
Арсенал – Н. Новгород
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 17
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 11
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 14 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 21 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости