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Комбаров отреагировал на завершение карьеры Джано: «Очень талантливый! Увы, никто не застрахован от травм»

Комбаров отреагировал на завершение карьеры Джано
Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал решение Джано Ананидзе завершить карьеру.

«Если описать Джано в «Спартаке» одним словом — это будет «техничный», — сказал Комбаров «СЭ». — Действительно очень талантливый игрок! Недаром он очень рано дебютировал, очень рано забил свой первый мяч. Он очень хорошо провел карьеру. Много лет играл в «Спартаке», стал чемпионом. Травмы, к сожалению, сопровождали его. Увы, от этого никто не застрахован».

29 апреля бывший полузащитник «Спартака» объявил о завершении карьеры.

Ананидзе выступал за «Спартак» в период с 2007 по 2020 год с перерывом на сезон-2013/14, когда он играл за «Ростов» на правах аренды, а также на сезон-2019/20, когда его арендовали «Крылья Советов».

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