Силкин объяснил, почему Карпин был признан лучшим тренером РПЛ в апреле

Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением о признании Валерия Карпина лучшим тренером Тинькофф РПЛ в апреле.

«Конечно, это заслужено. С его приходом «Ростов» приподнялся, команда заиграла по-другому. В этом и заслуга. Что он привнес? Я не знаю. Нужно быть внутри, чтобы говорить о чем-то. Но то, что команда преобразилась и стала очки набирать — это говорит о тренерской работе.

Лучше ли он Семака и Шварца? Все зависит от результата. «Динамо» споткнулось, поэтому его ставки упали. А Семаку не дали, потому что привыкли, что он получает звание лучшего тренера, а его команда не проигрывает», — приводит слова Силкина «Спорт День за Днем».

В апреле Карпин вместе с «Ростовом» набрал 12 очков в пяти матчах, обыграв «Крылья Советов», «Локомотив», «Арсенал» и «Спартак».

«Ростов» занимает восьмое место в таблице РПЛ.