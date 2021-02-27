РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Химки» — «Уфа»: Конате открыл счет в матче

15:10
Теги:

Нападающий «Химок» Мохамед Конате открыл счет в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы» — 1:0.

Ивуариец отправил мяч в ворота Александра Беленова на 49-й минуте встречи.

Конате забил второй гол в чемпионате России и четвертый во всех турнирах в сезоне-2020/21.

Химки — Уфа

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 20-й тур. Возвращение после зимы




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир