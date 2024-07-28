«Химки» сыграют со «Спартаком» во 2-м туре чемпионата России в воскресенье, 28 июля. Игра пройдет на «Арене Химки» в Химках и начнется в 15.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Следить за ключевыми событиями встречи «Химки» — «Спартак» можно в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию в прямом эфире покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Также игры РПЛ из эфира «Матч ТВ» можно смотреть на онлайн-платформе «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

В 1-м туре премьер-лиги подмосковный клуб сыграл вничью с махачкалинским «Динамо» — 1:1. Красно-белые начали сезон с поражения «Оренбургу» — 0:2.

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