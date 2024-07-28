Батраков: «В матче с «Динамо» «Локомотив» подвела реализация»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков прокомментировал поражение от московского «Динамо» (1:3) в матче 2-го тура РПЛ.

«В матче с «Динамо» нас подвела реализация. В начале второго тайма было много классных моментов. Нужно было их забивать и игра была бы наша», — приводит слова Батракова Legalbet.

«Локомотив» с 3 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре железнодорожники 4 августа встретятся с «Ахматом».