Сергей Степашин: «Динамо» нужно усиление в защиту, мы переговорили с членами совета директоров»

Член советов директоров «Динамо» Сергей Степашин прокомментировал победу над «Локомотивом» (3:1) в матче 2-го тура РПЛ.

«Локомотиву» не повезло, скажем откровенно, потому что несколько опасных моментов они упустили, и штанги были, и вратарь хорошо сыграл. Но надо иметь в виду, что «Динамо» играло без 7 основных игроков. Я вот был на матче, передо мной сидели 4 игрока — один с красной карточкой [Фомин], а трое — травма [Карраскаль, Фернандес и Чавес]. Плюс один играет сейчас на Олимпиаде [Бальбуэна], а двое в отпуске, южноамериканцы. Поэтому, конечно, играла молодежь. Игра была сложной. Но важно, три очка взяли.

Безусловно, нужно усиление в защиту, для меня это очевидно, очевидно и тренеру. Мы сегодня переговорили с членами совета директоров на эту тему в перерыве. Так что будем усиливаться», — приводит слова Степашина «КП Спорт».

«Динамо» набрало 6 шесть очков и занимает второе место в таблице РПЛ. В следующем матче бело-голубые встретятся со «Спартаком» 31 июля в рамках FONBET Кубка России.