Кордоба назвал забавными варварские слова экспертов о шансах «Краснодара» на чемпионство

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба считает забавными варварские слова экспертов о шансах «Краснодара» на чемпионство.

«Я всегда говорил, что нужно ожидать подобных вещей и ошибок от защитников, пытаться их предсказать. Сейчас все зависит только от нас в чемпионской гонке? Знаете, самое прекрасное в этих моментах, что на прошлой неделе многие люди не верили в нас, говорили множество варварских вещей, но мы продолжаем идти к нашей цели, мы знаем, какова она», — сказал Кордоба ТАСС.

В 29-м туре РПЛ «Краснодар» победил «Оренбург» со счетом 2:1. Один из голов Кордобы был забит после ошибки Максима Сыщенко.

Теперь у «Краснодара» 64 очка, и он возглавляет таблицу РПЛ. У «Зенита» 60 очков, и в 29-м туре он сыграет с «Ростовом». Если «Зенит» в этом матче заработает хотя бы одно очко, то судьба чемпионства определится в последнем туре.