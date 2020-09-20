«Химки» расстанутся с Гунько. И ищут более опытного тренера

Министр спорта Московской области Роман Терюшков сообщил, что «Химки» отправят в отставку главного тренера Дмитрия Гунько. В пятницу подмосковный клуб уступил «Краснодару» в 8-м туре Тинькофф-РПЛ со счетом 2:7. После восьми игр на счету «Химок» три ничьи, пять поражений и 15-е место в таблице.

— Результат неудовлетворительный, завтра примем решение относительно сотрудничества и с тренерским штабом, и со спортивным директором, потому что все те решения по усилению команды, которые он принимал, ее не усилили, а, наоборот, ослабили, — цитирует «РИА Новости» Терюшкова. — Мы думали, что Гунько сможет расти в «Химках», но не получилось. Будем искать опытного тренера. У нас нет времени экспериментировать. Четверть чемпионата уже прошла, и мы — заложники ситуации. Задачу с клуба никто не снимал — это 10-12-е место, как и говорилось изначально. Ничего страшного нет.