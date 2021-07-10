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«Химки» отдали Большакова в аренду в «Олимп-Долгопрудный»

16:23
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Защитник «Химок» Кирилл Большаков предстоящий сезоне проведет в клубе «Олимп-Долгопрудный». Красно-черные отправили игрока в годичную аренду, сообщает сайт клуба.

Большаков перешел в «Химки» в конце июня, а до этого защитник выступал за хабаровский СКА.выступал за хабаровский СКА.

В минувшем сезоне первенства ФНЛ Большаков провел 29 матчей и забил в них два гола.

Дополнительная информация:

https://fckhimki.com/

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Иван Шитик все материалы автора

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