«Химки» отдали Большакова в аренду в «Олимп-Долгопрудный»

Защитник «Химок» Кирилл Большаков предстоящий сезоне проведет в клубе «Олимп-Долгопрудный». Красно-черные отправили игрока в годичную аренду, сообщает сайт клуба.

Большаков перешел в «Химки» в конце июня, а до этого защитник выступал за хабаровский СКА.выступал за хабаровский СКА.

В минувшем сезоне первенства ФНЛ Большаков провел 29 матчей и забил в них два гола.