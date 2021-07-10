«Химки» отдали Большакова в аренду в «Олимп-Долгопрудный»
16:23
Защитник «Химок» Кирилл Большаков предстоящий сезоне проведет в клубе «Олимп-Долгопрудный». Красно-черные отправили игрока в годичную аренду, сообщает сайт клуба.
Большаков перешел в «Химки» в конце июня, а до этого защитник выступал за хабаровский СКА.выступал за хабаровский СКА.
В минувшем сезоне первенства ФНЛ Большаков провел 29 матчей и забил в них два гола.
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