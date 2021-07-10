Лунев попрощался с болельщиками «Зенита»: «Я считаю вас самыми лучшими. Это даже не обсуждается»

Бывший голкипер «Зенита» Андрей Лунев, который подписал контракт с «Байером», тепло попрощался с болельщиками из Санкт-Петербурга.

«Здравствуйте, дорогие болельщики «Зенита», дорогой «Вираж». Я хотел бы вас искренне поблагодарить за то проведенное время, которое мы прошли вместе. 4,5 года — это большой срок. За это время, надеюсь, дарил вам не только какие-то огорчения, но в большей степени радостные моменты. Я всегда старался быть искренним. Таким, какой я есть на самом деле. Всегда профессионально относился к своему делу. И старался давать максимум для команды, для достижения поставленных целей и результатов.

Хочу вас от всего сердца поблагодарить за вашу поддержку. В нелегкие моменты, в трудные моменты и когда у нас все было хорошо. За это время мы выиграли три чемпионства, Кубок и Суперкубок. И всегда вы были рядом.

Честно говоря... Извиняюсь, что я волнуюсь и немного хаотично мысли в голове двигаются. Но я стараюсь быть искренним. И хочу вам сказать: «Огромное спасибо!» — Я считаю вас самыми лучшими болельщиками. Это даже не обсуждается.

Всегда буду помнить те эмоции, что вы давали. Боли и хорошие и плохие моменты. Но я надеюсь, что останусь в памяти и сердцах, как позитивный парень, тудяга, который делал все для того, чтобы команда добивалась результата. Отдавая себя полностью», — сказал Лунев в Instagram.

Лунев перешел в «Байер» на правах свободного агента. Минувший сезон он провел в «Зените», где принял участие в 13 матчах и пропустил 14 голов. Вместе с клубом из Санкт-Петербурга он трижды становился чемпионом России (2018/19, 2019/20, 2020/21) и один раз выигрывал Кубок страны (2019/20).