Сафонова заменили из-за травмы после столкновения в матче «Краснодара»

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов получил повреждение в контрольном матче против «Нюрнберга», информирует пресс-служба клуба.

Голкипер сборной России получил травму на 20-й минуте после столкновения в своей штрафной сразу с несколькими игроками.

Сафонов был заменен на Станислава Агкацева. Характер травмы пока неизвестен.

Встреча «Краснодар» — «Нюрнберг» проходит в австрийском Енбахе.

20' Помощь оказывают врачи Матвею Сафонову. Голкипер сыграл на выходе в своей штрафной, где в него врезались сразу несколько игроков.#КраснодарНюрнберг — 0:0 — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) July 10, 2021

21' Вернулся в игру Матвей, но ненадолго. В следующем игровом эпизоде Сафонов просит замену.#КраснодарНюрнберг — 0:0 — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) July 10, 2021