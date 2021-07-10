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Сафонова заменили из-за травмы после столкновения в матче «Краснодара»

15:45
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Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов получил повреждение в контрольном матче против «Нюрнберга», информирует пресс-служба клуба.

Голкипер сборной России получил травму на 20-й минуте после столкновения в своей штрафной сразу с несколькими игроками.

Сафонов был заменен на Станислава Агкацева. Характер травмы пока неизвестен.

Встреча «Краснодар» — «Нюрнберг» проходит в австрийском Енбахе.

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