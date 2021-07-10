Сафонова заменили из-за травмы после столкновения в матче «Краснодара»
Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов получил повреждение в контрольном матче против «Нюрнберга», информирует пресс-служба клуба.
Голкипер сборной России получил травму на 20-й минуте после столкновения в своей штрафной сразу с несколькими игроками.
Сафонов был заменен на Станислава Агкацева. Характер травмы пока неизвестен.
Встреча «Краснодар» — «Нюрнберг» проходит в австрийском Енбахе.
20' Помощь оказывают врачи Матвею Сафонову. Голкипер сыграл на выходе в своей штрафной, где в него врезались сразу несколько игроков.#КраснодарНюрнберг — 0:0— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) July 10, 2021
21' Вернулся в игру Матвей, но ненадолго. В следующем игровом эпизоде Сафонов просит замену.#КраснодарНюрнберг — 0:0— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) July 10, 2021
24' Перерыв на водопой в Австрии. В это же время идет замена вратаря. Вместо Матвея Сафонова вышел Станислав Агкацев.#КраснодарНюрнберг — 0:0— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) July 10, 2021
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