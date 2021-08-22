«Химки» опубликовали забавную афишу перед матчем с «Рубином»

«Химки» перед матчем 5-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина» опубликовали афишу к матчу. На ней изображены главный тренер соперников Леонид Слуцкий и игроки команды в виде шоуменов на сцене.

Также на постере присутствуют футболисты подмосковного клуба Егор Данилкин и Артем Соколов, которые смотрят за происходящим на сцене.

Напомним, что «Рубин» знаменит своими музыкальными клипами, в которых принимают участие как игроки команды, так и Слуцкий, который часто исполняет музыкальные композиции.

Матч «Химки» — «Рубин» пройдет сегодня, 22 августа, на «Арене Химки» (начало — в 20.00 по московскому времени).