«Химки» опубликовали забавную афишу перед матчем с «Рубином»
«Химки» перед матчем 5-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина» опубликовали афишу к матчу. На ней изображены главный тренер соперников Леонид Слуцкий и игроки команды в виде шоуменов на сцене.
Также на постере присутствуют футболисты подмосковного клуба Егор Данилкин и Артем Соколов, которые смотрят за происходящим на сцене.
Напомним, что «Рубин» знаменит своими музыкальными клипами, в которых принимают участие как игроки команды, так и Слуцкий, который часто исполняет музыкальные композиции.
Матч «Химки» — «Рубин» пройдет сегодня, 22 августа, на «Арене Химки» (начало — в 20.00 по московскому времени).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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