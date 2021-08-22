В воскресенье, 22 августа, состоится центральный матч 5-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Локомотив» на своем поле примет «Краснодар». Начало встречи — в 16.00 по московскому времени.

«Быки» после 4-х туров идут в середине турнирной таблице, набрав 6 очков. У «Локо» — 8 баллов.

В прошлом сезоне команды обменялись победами. Причем железнодорожники обыграли соперника всего 1:0, а во втором круге «Краснодар» разгромил соперника 5:0.

Турнирную таблицу Тинькофф-чемпионата России можно посмотреть здесь.

Расписание матчей премьер-лиги на сезон-2021/22 — по этой ссылке.

Следить за матчем «Локомотив» — «Краснодар» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале Матч Премьер.