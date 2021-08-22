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«Зенит» поздравил Дзюбу с днем рождения

14:45
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«Зенит» в Twitter поздравил с днем рождения нападающего Артема Дзюбу. Сегодня, 22 августа, футболисту исполнилось 33 года.

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев в комментариях назвал Дзюбу легендой.

В составе петербургского клуба Дзюба стал трехкратным чемпионом России, обладателем трех кубков страны и четырех суперкубков страны.




            


                


    

        
Агрегатор прогнозов

        
        

            
                
            
        

    

    
    

        

            
            
Методология

            

                
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые
                    представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50
                    процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты
                    анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
                    При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

                
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и
                    синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая
                    текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и
                    достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей
                    статистике.

                
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов
                    специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в
                    отношении того или иного матча/события.

            

            

                
Основные источники исследования

                

                    
    
                        
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                ⚽ Футбол. Россия. РПЛ
            

            

                
                    

                        
                        Локомотив
                        
                    

                    

                        
                        Краснодар
                        
                    

                
                

                    
                    
            

                

                    
                    
                

                

                    

                        

                            

                                

                                    Ф1 (0)
                                

                            

                            
25%

                            1.77
                        

                        

                            

                                

                                    1X
                                

                            

                            
20%

                            1.42
                        

                        

                            

                                

                                    X2
                                

                            

                            
18%

                            1.55
                        

                    

                

            

        

        
        

            

                ⚽ Футбол. Англия. АПЛ
            

            

                
                    

                        
                        Арсенал
                        
                    

                    

                        
                        Челси
                        
                    

                
                

                    
                    
            

                

                    
                    
                

                

                    

                        

                            

                                

                                    П2
                                

                            

                            
33%

                            1.79
                        

                        

                            

                                

                                    ИТБ2 (1.5)
                                

                            

                            
23%

                            1.93
                        

                        

                            

                                

                                    ТМ 3.0
                                

                            

                            
15%

                            1.42
                        

                    

                

            

        

        
        

            

                ⚽ Футбол. Россия. РПЛ
            

            

                
                    

                        
                        Арсенал Т
                        
                            1
                        
                    

                    

                        
                        Спартак
                        
                            1
                        
                    

                
                

                    
                    
            

                

                    Матч завершен
                

                

                    

                        

                            

                                

                                    П2
                                

                            

                            
31%

                            1.78
                        

                        

                            

                                

                                    Обе забьют - да
                                

                            

                            
26%

                            1.88
                        

                        

                            

                                

                                    ТБ 2.5
                                

                            

                            
16%

                            1.92
                        

                    

                

            

        

    





            

            

            

              
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                    Виктория Кравченко
                    все материалы автора
                  
                

              

            


              

                  

                    
                        Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
                    
                  

              



            

              

    
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«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?

            
        

    



            
              



    

        
        
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