На 42-й минуте матча 26-го тура Тинькофф чемпионата России «Химки» — «Крылья Советов» арбитр Алексей Матюнин не заметил, что Денис Якуба в своей штрафной площади задержал рукой Дмитрия Тихого. Мяч в тот момент уже был в игре. Второй ассистент Андрей Болотенков тоже не увидел нарушение правил.

Эпизод с нарушением правил.

Эпизод с нарушением правил.

Эпизод с нарушением правил.

Эпизод с нарушением правил.

В действия судьи вмешались видеоассистенты Павел Шадыханов и Егор Болховитин. После этого Матюнин посмотрел видеозапись и назначил 11-метровый удар.

Арбитр показывает вторую желтую карточку игроку «Крыльев Советов» Денису Якубе.

При этом судье, когда он уже отошел от монитора, пришлось еще раз уточнить у ВАР, кто из самарских игроков сфолил. В итоге арбитр вынес предупреждение Якубе, для него оно стало вторым в матче — он покинул поле, оставив гостей в меньшинстве.