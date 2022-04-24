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«Уфа» попытается выручить с продажи Агаларова не менее 10-12 миллионов евро

Анна Горшкова
Корреспондент
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Стала известна сумма, которую «Уфа» планирует выручить с возможной продажи нападающего Гамида Агаларова.

По информации Metaratings.ru, руководство клуба хочет в летнее трансферное окно выручить не менее 10-12 миллионов евро.

21-летний форвард является лучшим бомбардиром чемпионата России в текущем сезоне. Он забил 17 мячей в 25 матчах в составе «Уфы».

Контракт Агаларова с клубом рассчитан до декабря 2022 года. Портал Transfermarkt.ru оценивает стоимость игрока в четыре миллиона евро.

«Уфа» с 22 очками занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: https://metaratings.ru/news/ufa-popytaetsya-vyruchit-s-prodazhi-agalarova-ne-menee-10-12-mln-evro-1252628/

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Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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Ростов
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Обе забьют - да

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1.85

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15%

1.63

X2

14%

1.40
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Динамо

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21%

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1.35

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16%

1.88
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Краснодар
Зенит

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1.44

Ф2 (-1.5)

14%

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13%

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Гамид Агаларов
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 16 7 2 58-24 55
2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 Сочи 26 14 4 8 42-29 46
4
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 24 11 6 7 35-24 39
7
 Кр. Советов 25 11 5 9 32-26 38
8
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
9
 Ростов 25 8 7 10 41-42 31
10
 Спартак 25 8 7 10 28-33 31
11
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
12
 Рубин 25 7 5 13 32-44 26
13
 Химки 25 5 10 10 26-41 25
14
 Урал 26 5 9 12 18-29 24
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 25 5 6 14 25-51 21
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23.04 16:30
Локомотив – Н. Новгород
 2 : 1
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24.04 14:00
Рубин – Арсенал
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Химки – Кр. Советов
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