«Уфа» попытается выручить с продажи Агаларова не менее 10-12 миллионов евро

Стала известна сумма, которую «Уфа» планирует выручить с возможной продажи нападающего Гамида Агаларова.

По информации Metaratings.ru, руководство клуба хочет в летнее трансферное окно выручить не менее 10-12 миллионов евро.

21-летний форвард является лучшим бомбардиром чемпионата России в текущем сезоне. Он забил 17 мячей в 25 матчах в составе «Уфы».

Контракт Агаларова с клубом рассчитан до декабря 2022 года. Портал Transfermarkt.ru оценивает стоимость игрока в четыре миллиона евро.

«Уфа» с 22 очками занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ.