Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Химки» хотят сохранить Максима Глушенкова

12:46
Максим Глушенков. Фото ФК «Химки»
Максим Глушенков. Фото ФК «Химки»
Теги:

Министр спорта Московской области Роман Терюшков рассказал «СЭ» о планах «Химок» на арендованного из «Спартака» полузащитника Максима Глушенкова.

«Максим хороший футболист. В последних матчах он смог принять участие, игрок молодой и перспективный. Он получил тяжелую травму, сейчас у него до сих пор проходит завершение восстановления. Было бы неплохо его тоже оставить. Но будем общаться со «Спартаком» по поводу их планов на игрока», — сказал Терюшков «СЭ».

Глушенков принял участие в 3 матчах Тинькофф РПЛ за «Химки», в которых не отличился результативными действиями. Аренда 21-летнего полузащитника истекает в конце нынешнего сезона.

(Сергей Федоров)

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Пил пиво со сметаной и яйцом, а еще смесь для грудничков». Почему тело ветерана ММА покрылось шишками
Аналог турецкой Анталии появится в Крыму
Зачем временного поверенного в делах РФ в США вызвали в Госдеп
Житель Пензы избил врача и угнал машину скорой, прибывшую к его отцу

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 27-й тур. Дерби «Спартак» — ЦСКА и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры