«Химки» хотят сохранить Максима Глушенкова
Министр спорта Московской области Роман Терюшков рассказал «СЭ» о планах «Химок» на арендованного из «Спартака» полузащитника Максима Глушенкова.
«Максим хороший футболист. В последних матчах он смог принять участие, игрок молодой и перспективный. Он получил тяжелую травму, сейчас у него до сих пор проходит завершение восстановления. Было бы неплохо его тоже оставить. Но будем общаться со «Спартаком» по поводу их планов на игрока», — сказал Терюшков «СЭ».
Глушенков принял участие в 3 матчах Тинькофф РПЛ за «Химки», в которых не отличился результативными действиями. Аренда 21-летнего полузащитника истекает в конце нынешнего сезона.
(Сергей Федоров)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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