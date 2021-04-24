«Химки» хотят сохранить Максима Глушенкова

Министр спорта Московской области Роман Терюшков рассказал «СЭ» о планах «Химок» на арендованного из «Спартака» полузащитника Максима Глушенкова.

«Максим хороший футболист. В последних матчах он смог принять участие, игрок молодой и перспективный. Он получил тяжелую травму, сейчас у него до сих пор проходит завершение восстановления. Было бы неплохо его тоже оставить. Но будем общаться со «Спартаком» по поводу их планов на игрока», — сказал Терюшков «СЭ».

Глушенков принял участие в 3 матчах Тинькофф РПЛ за «Химки», в которых не отличился результативными действиями. Аренда 21-летнего полузащитника истекает в конце нынешнего сезона.

(Сергей Федоров)