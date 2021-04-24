«СЭ» запустил совместный проект со «Спартаком», посвященный 100-летию клуба
«СЭ» запустил совместный видеопроект со «Спартаком», посвященный 100-летию московского клуба.
На YouTube-канале «СЭ» вышел первый выпуск проекта «Век «Спартака»». Мы будем рассказывать и показывать самое интересное из богатой истории «Спартака», а первый выпуск посвящен игровой форме красно-белых.
Почему «Спартак» играет именно в таких цветах? Почему до и после войны команда использовала черные шорты? Какой ширины должна быть полоса на спартаковских футболках? Как так получилось, что «Спартак» в 84-м году играл с «Кельном» в динамовской форме, а в 88-м с «Глентораном» — в черно-бордовых цветах? Как на форме «Спартака» появилась первая реклама? Как Киев помог «Спартаку» сыграть с «Аяксом» в знаменитых красно-черных футболках?
«Спартак» отпразднует 100-летие 18 апреля 2022 года.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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