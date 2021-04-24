«СЭ» запустил совместный проект со «Спартаком», посвященный 100-летию клуба

«СЭ» запустил совместный видеопроект со «Спартаком», посвященный 100-летию московского клуба.

На YouTube-канале «СЭ» вышел первый выпуск проекта «Век «Спартака»». Мы будем рассказывать и показывать самое интересное из богатой истории «Спартака», а первый выпуск посвящен игровой форме красно-белых.

Почему «Спартак» играет именно в таких цветах? Почему до и после войны команда использовала черные шорты? Какой ширины должна быть полоса на спартаковских футболках? Как так получилось, что «Спартак» в 84-м году играл с «Кельном» в динамовской форме, а в 88-м с «Глентораном» — в черно-бордовых цветах? Как на форме «Спартака» появилась первая реклама? Как Киев помог «Спартаку» сыграть с «Аяксом» в знаменитых красно-черных футболках?

«Спартак» отпразднует 100-летие 18 апреля 2022 года.