Главный тренер «Химок» Дмитрий Гунько сегодня будет уволен со своего поста. По информации колумниста «СЭ» Ильи Казакова, новым тренером подмосковной команды может стать Игорь Черевченко. Последним местом работы экс-игрока и тренера «Локомотива» был тульский «Арсенал».

44-летний Гунько пришел в подмосковный клуб перед началом нынешнего сезона вместо Сергея Юрана. После восьми туров «Химки» расположились на предпоследнем месте в турнирной таблице, набрав только три очка и не одержав ни одной победы.

В последнем туре «Химки» уступили на выезде «Краснодару» с унизительным счетом — 2:7. За восемь туров комнада пропустила 18 мячей — это худший показатель в РПЛ.