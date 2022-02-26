«Химки» — «Динамо»: Жирков, Мамаев, Захарян и Смолов выйдут с первых минут

Стали известны составы «Химок» и «Динамо» на матч 19-го тура Тинькофф РПЛ.

«Химки»: Лантратов, Жирков, Тихий, Дагерстол, Бруно Виана, Волков, Мамаев, Глушаков, Кухарчук, Мирзов, Ламкель Зе.

Запасные: Генералов, Набиулин, Юран, Николас, Главчич, Долгов, Садыгов.

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Скопинцев, Евгеньев, Бальбуэна, Фомин, Захарян, Шиманьски, Моро, Смолов, Грулев.

Запасные: Лещук, Будачев, Плиев, Кутицкий, Сазонов, Осокин, Лаксальт, Лесовой, Макаров, Сулаквелидзе, Тюкавин, Гладышев.

Два представителя Украины из «Динамо» — тренер Андрей Воронин и защитник Иван Ордец — не примут участие в матче.

Матч пройдет в Химках сегодня, 26 февраля и начнется в 14.00 (мск).