«Химки» получили две красных карточки в матче РПЛ с «Динамо»

Полузащитник «Химок» Лоуренс Анвон получил красную карточку в матче 19-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо».

Нигериец, проводивший свой дебютный матч за химчан, получил прямую красную карточку за грубый фол на 68-й минуте.

Из-за удаления полузащитника «Химки» остались вдевятером: в первом тайме красную карточку получил защитник подмосковной команды Филип Дагерстоль. «Динамо» играет вдесятером — в начале второго тайма вторую желтую карточку получил защитник бело-голубых Роман Евгеньев.

Отметим, что Анвон вышел на поле после перерыва, он заменил Павла Мамаева, который получил травму в конце первого тайма.

Анвон перешел в «Химки» из «Олимпа-Долгопрудный» 18 февраля.