В субботу, 26 декабря, состоится матч 19-го тура Тинькофф-чемпионата России, в котором «Сочи» на своем поле примет «Арсенал». Начало встречи — в 16.30 по московскому времени.

В первом круге сочинцы обыграли соперника из Тулы со счетом 2:1. «Арсенал» не может победить «Сочи» уже две встречи подряд в РПЛ.

Турнирную таблицу Тинькофф-чемпионата России можно посмотреть здесь.

Расписание матчей премьер-лиги на сезон-2021/22 — по этой ссылке.

Следить за матчем «Сочи» — «Арсенал» вы можете на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире по этой ссылке.