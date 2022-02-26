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«Нижний Новгород» — «Урал»: Калинский открыл счет в матче

Екатерина Савостина
Корреспондент

26 февраля «Нижний Новгород» на своем поле принимает «Урал» в матче 19-го тура Тинькофф чемпионата России.

На 78-й минуте счет открыл Николай Калинский из «Нижнего Новгорода», который точно пробил пенальти.

Счет матча 1:0 в пользу «Нижнего Новгорода».

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 19-й тур
26 февр, 14:00. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Нижний Новгород
1:0
Урал
Голы
Калинский, 78 (1:0)
Нижний Новгород
Нигматуллин Александров Каккоев (Игбун, 74) Гоцук Козлов (Юлдошев, 18) Ларсен Стоцкий Ткачук Калинский Эннин (Карасев, 90+1) Милсон
Урал
Помазун Гогличидзе Кузьмичев Мамин Герасимов Егорычев (Железнов, 87) Аугустыняк Гаджимурадов (Евсеев, 72) Мишкич (Подберезкин, 87) Колесниченко Бикфалви (Магомадов, 82)
Предупреждения
Александров 66’  -  Колесниченко 38’, Егорычев 45+1’, Кузьмичев 79’, Мамин 90’, Помазун 90+2’, Железнов 90+3’
Удаления
Колесниченко 55’ (вторая ж.к), Гогличидзе 77’
Судьи
Казарцев (Санкт-Петербург) Абусуев (Санкт-Петербург) Кудрявцев (Санкт-Петербург)
ВАР
Любимов (Санкт-Петербург) Елеференко (Москва)

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
ЦСКА

Обе забьют - да

27%

1.83

ТБ 2.0

17%

1.53

1X

14%

1.45
⚽ Футбол. Англия. Кубок лиги
Челси
Ливерпуль

П2

21%

2.28

Обе забьют - да

15%

1.96

Ф2 (0)

13%

1.61
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Рубин

ИТБ1 (1.5)

24%

1.38

Ф1 (-1.5)

19%

1.87

П1 и ТБ (2.5) - Да

16%

1.85
Николай Калинский
Футбол
ФК Нижний Новгород
1
1
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И В Н П +/- О
1
 Динамо 19 12 3 4 36-20 39
2
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Н. Новгород 19 6 4 9 19-30 22
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Урал 19 4 7 8 12-19 19
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 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
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 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
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