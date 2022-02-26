«Нижний Новгород» — «Урал»: Калинский открыл счет в матче

26 февраля «Нижний Новгород» на своем поле принимает «Урал» в матче 19-го тура Тинькофф чемпионата России.

На 78-й минуте счет открыл Николай Калинский из «Нижнего Новгорода», который точно пробил пенальти.

Счет матча 1:0 в пользу «Нижнего Новгорода».