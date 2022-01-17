Хесус Медина: «Знаю Игоря Акинфеева и Марио Фернандеса. Еще слышал о Бруно Фуксе»

Новичок ЦСКА Хесус Медина рассказал, с кем из игроков московской команды уже успел познакомиться.

Парагваец присоединился к московскому клубу на правах свободного агента. Его контракт рассчитан на 3,5 года — до окончания сезона-2024/25.

— Кого из состава ЦСКА знал по имени до перехода к нам?

— Игоря Акинфеева и Марио Фернандеса. Я смотрел матчи ЧМ-2018, видел сейв ногой в матче с Испанией, другие моменты. Еще слышал о Бруно Фуксе.

— В истории ЦСКА ты первый парагваец. Это дополнительная ответственность?

— В хорошем смысле — да. Я попал в большую команду и хочу, чтобы меня как футболиста из Парагвая здесь запомнили с самой хорошей стороны. В своей карьере я ставлю перед собой серьезные задачи, и сейчас главное — хорошо проявить себя на новом уровне. Если это мне удастся — следующих парагвайцев уже будут принимать в клубе с осознанием того, что в моей стране умеют играть в футбол.

— Почти все легионеры из дальнего зарубежья обещают учить русский язык, но мало кто серьезно в этом продвигается. Что скажешь на свой счет?

— Я играл в США и выучил английский. Теперь буду играть в России и учить русский. В каждой новой стране ты должен хоть немного владеть местным языком. Но у меня есть и дополнительный стимул. У моей девушки мама и бабушка с дедушкой — из Украины, они говорят на русском или на украинском, я еще толком не понял, но знаю, что эти языки тоже близки. Сама девушка не говорит по-русски, она родилась в Парагвае, куда переехали ее предки. Но сейчас мы будем жить в Москве, это очень интригующая для нее история, и потихоньку мы действительно собираемся хоть чуть-чуть учить язык, чтобы общаться с людьми.