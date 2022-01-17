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Хесус Медина: «Знаю Игоря Акинфеева и Марио Фернандеса. Еще слышал о Бруно Фуксе»

Иван Шитик
Корреспондент

Новичок ЦСКА Хесус Медина рассказал, с кем из игроков московской команды уже успел познакомиться.

Парагваец присоединился к московскому клубу на правах свободного агента. Его контракт рассчитан на 3,5 года — до окончания сезона-2024/25.

— Кого из состава ЦСКА знал по имени до перехода к нам?

— Игоря Акинфеева и Марио Фернандеса. Я смотрел матчи ЧМ-2018, видел сейв ногой в матче с Испанией, другие моменты. Еще слышал о Бруно Фуксе.

— В истории ЦСКА ты первый парагваец. Это дополнительная ответственность?

— В хорошем смысле — да. Я попал в большую команду и хочу, чтобы меня как футболиста из Парагвая здесь запомнили с самой хорошей стороны. В своей карьере я ставлю перед собой серьезные задачи, и сейчас главное — хорошо проявить себя на новом уровне. Если это мне удастся — следующих парагвайцев уже будут принимать в клубе с осознанием того, что в моей стране умеют играть в футбол.

— Почти все легионеры из дальнего зарубежья обещают учить русский язык, но мало кто серьезно в этом продвигается. Что скажешь на свой счет?

— Я играл в США и выучил английский. Теперь буду играть в России и учить русский. В каждой новой стране ты должен хоть немного владеть местным языком. Но у меня есть и дополнительный стимул. У моей девушки мама и бабушка с дедушкой — из Украины, они говорят на русском или на украинском, я еще толком не понял, но знаю, что эти языки тоже близки. Сама девушка не говорит по-русски, она родилась в Парагвае, куда переехали ее предки. Но сейчас мы будем жить в Москве, это очень интригующая для нее история, и потихоньку мы действительно собираемся хоть чуть-чуть учить язык, чтобы общаться с людьми.

Источник: https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/fonbet-trenirovochnye-sbory/jesus-medina-moya-mentalnost-rabotat-na-sovest-khorosho-igrat-i-pobezhdat/
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Хесус Медина
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Медина о переходе в ЦСКА: «Всегда мечтал играть в Европе, и вот мечта сбылась»
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И В Н П +/- О
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 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
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