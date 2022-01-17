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Медина о переходе в ЦСКА: «Всегда мечтал играть в Европе, и вот мечта сбылась»

Иван Шитик
Корреспондент

Полузащитник Хесус Медина поделился эмоциями после заключения контракта с ЦСКА.

— Всегда мечтал играть в Европе, и вот мечта сбылась. Это огромный шаг вперед в моей карьере. ЦСКА предоставил мне такую возможность, и я очень жду момента, когда впервые выйду на поле домашнего стадиона в красно-синей футболке. Но сейчас все мои мысли связаны с тем, чтобы влиться в коллектив, получше познакомиться с ребятами. Я уже пожал всем руки, меня очень тепло приняли, настроение — замечательное.

— Твой контракт с предыдущим клубом истек, и ты перешел к нам в статусе свободного агента. Удавалось поддерживать форму в эти недели?

— Последний матч я провел 11 декабря, мы выиграли чемпионский титул МЛС с «Нью-Йорк Сити». Потом я вернулся в Парагвай на Рождество и Новый год, а после этого начал подготовку с финтес-тренером в расположении национальной сборной. У нас была группа из четырех-пяти человек, мы вместе тренировались.

— Расскажи о своих сильных сторонах.

— В последний год я чаще играл правого вингера, до этого — «десятку». Пожалуй, на краю поля мне комфортнее, я могу смещаться в центр и бить по воротам, или наоборот уходить во фланг, пасовать. Лучше чувствую пространство на этой позиции. Сильная нога левая, но правая тоже хорошая, я подаю с нее, могу пробить. Как раз на позиции вингера я улучшил правую ногу, потому что постоянно задействовал ее.

— Что знаешь о российском футболе, как принимал решение о переходе?

— Я советовался с Бальбуэной из московского «Динамо», знаю его по сборной и по «Либертаду», за который мы играли в Парагвае. Фабиан сказал, что футбол в России более силовой, интенсивный, игроки физически сильные. Но я никогда не избегал контактного футбола, готов к нему, хочу проявить себя, собираюсь выкладываться, много работать.

Напомним, парагвайский футболист покинул «Нью-Йорк Сити» на правах свободного агента 1 января 2022 года.

Источник: https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/fonbet-trenirovochnye-sbory/jesus-medina-moya-mentalnost-rabotat-na-sovest-khorosho-igrat-i-pobezhdat/
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