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Антар Яхья стал новым техническим директором Академии «Спартак»

Сергей Баюшкин
Корреспондент
Антар Яхья.
Фото Twitter

Бывший защитник сборной Алжира Антар Яхья стал техническим директором Академии имени Ф.Ф.Черенкова. Об этом 17 января сообщается на официальном сайте «Спартака».

Ранее 39-летний специалист занимал пост спортивного директора французского «Орлеана».

На счету Яхья 52 матча в составе сборной Алжира. Во время карьеры футболиста он выступал за «Ниццу», «Бохум», «Бастию» и другие клубы.

Источник: https://spartak.com/news/2022-01-17-antar_yakhya__tekhnicheskiy_direktor_akademii_spartak/
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